Адът в Техеран продължава след ударите по петролни бази
Огнени кълба и черен дим покриха столицата, жител: „Изглеждаше като края на света“
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Огнени кълба и черен дим покриха столицата, жител: „Изглеждаше като края на света“
В гасенето на пожара са се включили и два специализирани противопожарни влака
Силен пожар е избухнал на нефтена база, намираща се област Киев, предаде РИА Новости, позовавайки се на информация от Службата за извънредни ситуации...