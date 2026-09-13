Голямото пролетно миене на София започва от центъра
Автоцистерни излизат по ключови булеварди и площади от 1 март
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Автоцистерни излизат по ключови булеварди и площади от 1 март
Установени са 26 замърсени общински терени със строителни и смесени отпадъци, които ще бъдат почистени
Мащабната кампания е под патронажа на кмета д-р Атанас Камбитов
На призива на младежите от ДПС да се почисти любимото място на момчилградчани се отзоваха около 50 жители на града, сред които и много ученици
30 работници разчистват отпадъците, изхвърлени в града, селата и землищата им
През тази година продължава засаждането на дървета в града, както и в горски територии, собственост на общината. Това съобщиха от пресцентъра на Столи...
Столична община чрез Столичен инспекторат организира традиционното пролетно почистване. Кампанията ще бъде открита днес в 11:00 часа в парк „Врана". Т...
Традиционното пролетно почистване на София ще започне от парка "Врана", съобщиха от Столичния инспекторат. Кампанията ще бъде открита в понеделник от...
В Мездра поставиха началото на пролетното почистване. Инициативата в железничарското градче бе подета преди няколко дни и в момента тече под пълна пар...
От 25 април започва традиционното пролетно почистване на столицата. То ще се извърши на два етапа. Първият е от днес до 9 април и е под надслов „Велик...
Ритуал "медено легло" ни носи здрав сън, казва медиумът Цветана Качерилска
Рестарт в мислите и никаква завист
Благоевград. Община Разлог ще проведе кампания за традиционно масово пролетно почистване на града в събота. В акцията ще се включат служители на кметс...
София. Пролетното почистване в столицата започна с традиционна оборка на боклуците в парка "Заимов". В нея се включи кметът на София Йорданка Фандъков...
Бургас. Доброволци, ученици и служители на кметство Свети Влас ще се включат в пролетното почистване на града. Акцията стартира на 20 април от 9.30 ч....