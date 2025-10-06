Сериозен риск в една част на България. Прогнозата

За вторник са обявени червен, оранжев и жълт код за опасно време. Най-голям риск има за Източна България, където предупреждението от най-висока степен е за интензивни валежи.

Червен код е обявен за част от областите Хасково, Ямбол и Силистра, както и за целите Добрич, Варна и Бургас.

Предупреждение от втора степен – оранжев код – е обявено за част от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хасково, Бургас, Варна и Силистра, както и за целите Кърджали, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен.

Жълт код е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен и Пловдив.

В Югозападна България няма опасност от интензивни валежи според НИМХ.

„Ако предишната метеорологична обстановка продължи 48 часа, сега ще продължи 56 часа. Циклонът отново ще е бавен. Той ще се разшири и ще обхване повече райони. Ще окаже влияние на времето в Източна и Северна България, а днес- в Югоизточната половина. Т. е. ще имаме два-три дни, в които ще се натрупват валежи. Очакваме валежи от порядъка на до 65-75 л/кв.м. Ще имаме райони, в които отново ще имаме валежи над 150 литра. Най-опасно ще е

в югоизточната част на страната”, заяви директорът на Департамент "Прогнози" в НИМХ гл. асистент Анастасия Стойчева.

