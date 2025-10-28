Хороскоп: Телецът започва нова работа, пари и придобивки за Скорпиона

Овен

Денят ще е напрегнат за нежните представителите на този зодиакален знак. Предстоят ви разговори с хора, с които трудно се разбирате. По-добре не вземайте важни решения в този ден! Негативната енергетика ще ви влияят зле. Избягвайте общуването с хора, които са ви неприятни!

Телец

Нова работа или пък успехи в учението ще станат повод за празнуване. Преди да се съберете с приятели и да вдигнете тост за бъдещето, визуализирайте! Представете си промените, които искате, за да стане животът ви по-хубав! Възможни са приятни изненади в любовта.

Близнаци

В този ден можете да разчитате и на приятелска помощ. Всякакви изненади може да ви поднесат любимите хора днес. Бъдете готови за сюрпризите на съдбата! Обвързаните да не си и помислят за изневяра!

Рак

Ще намерите подходящи условия за личностно развитие. Поставете ясни параметри при преговори и сделки! Приятелски и партньорски отношения ще повлияват и върху вашите емоции. Семейните да внимават, защото е голяма вероятността скрити тайни да станат явни!

Лъв

Външни фактори ви напрягат. Възможно е неприятностите да са свързани с живота на децата или на партньора ви. Ще се наложи да помислите как да им помогнете. Ако проблемите са по тяхна вина, трябва да намерите начин да си поправят грешката и да променят нещо в себе си.

Дева

Използвайте всички налични знания и умения за успех! Бъдете постоянни в целите и ще намерите нови пътища за реализация! На несемейните дами от този знак може да им излезе късметът. Флирт в нета ще прерасне в телефонна любов и скоро може да се стигне до среща.

Везни

Търсете среда за творческите си планове или бизнес идеи! Може да се наложи да изяснявате недоразумения. Проявете търпение и спокойно изложете фактите, а ако отсрещната страна не прояви разбиране, не си хабете нервите! Обърнете внимание на здравето, възможни са болки в гърлото!

Скорпион

Психологическата ви настройка е оптимистична, но това може да породи известни разочарования. На пари и придобивки ще се радват предимно дамите от този знак. Финансовите облаги може да са свързани както с кариерата, така и с любими хора.

Стрелец

Този ден ще е богат на разнообразни събития, на които трябва да обърнете внимание. Дори да ви се струват дребни и незначителни, може да се открие възможност в кариерното развитие, която не бива да пропускате. Самотните дами да не обръщат гръб на ухажорите!

Козирог

Ориентирани сте практично и можете да постигнете желаното. Мислете в перспектива, но не се отклонявайте от пътя, който сте си избрали за постигането на целите! Ще спечелите повече, ако обедините усилията си с колегите или близките, ако се посветите на обща кауза или план.

Водолей

Имате шанс с колеги и приятели да спечелите финансиране с общ проект. Може да потърсите работа с цел по-висок доход или ненадейно да получите подарък от съдбата. Щедър ухажор може да ви изненада приятно или пък да получите вест за наследство.

Риби

Интуицията ви е вярна и трябва да послушате себе си. Засилени контакти или общуване, което не ви е много по вкуса, може да ви натоварят емоционално. Ако обаче побързате да отпратите тези, които ви дразнят, може да се окаже, че сте допуснали грешка.

