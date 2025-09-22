Последни дни с летни температури. Кога настъпва промяната

Във вторник ще е слънчево, като в източните райони преди обяд ще има временна ниска облачност или мъгла, но до обяд.

Вятърът ще е слаб, ще се ориентира от изток-североизток и ще се усили. Минималните температури ще са между 10°С и 15°С, а следобедните стойности ще достигнат летни температури - до 27°С–32°С, предаде Метео Балканс.

В сряда ще се задържи предимно слънчево. Ще има условия за мъгли в Тракия и Източна България. Следобед обаче от запад се очаква постепенно увеличение на облачността. Въпреки това температурите ще останат по-скоро летни и необичайно високи за края на септември, като очакваната температура, ще е около 5-6 градуса над климатичната норма.

Времето в четвъртък и петък - идва промяна!

В четвъртък ще настъпи промяна. Над Североизточна Европа, очакваме да се разшири антициклона, това разширение ще понижи температурите защото вятъра ще се ориентира от североизток и ще нахлува по-хладна въздушна маса. Балканите ще се намират на границата между циклонално поле над Югозападните Балкани и разширяващ се антициклон. Това ще доведе до значителна облачност и валежи от дъжд, особено в Югозападна България и Централна Стара планина. Дневните стойности ще се понижат с около 4–7 градуса.

Времето в петък. Североизточният вятър ще продължи и в петък, ще се усили а в източните райони дори и временно силен. Облачността в страната, ще остане значителна, а на много места, най-вече в западната половина на страната, ще има и валежи. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, а минималните – между 9° и 14°.

