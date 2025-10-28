Три изненади от времето. На места се очаква и сняг

Обилни валежи в цяла България. Времето във вторник ще бъде предимно облачно и дъждовно, съобщават от НИМХ в своята прогноза за 28 октомври.

Преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони.

След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина силен вятър от запад-северозапад.

В почти цялата страна е обявен жълт код за силен вятър, с изключение на областите Перник и Кюстендил.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°. Максималните ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.



Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността от северозапад на югоизток ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

В сутрешните часове по южното крайбрежие видимостта ще е намалена.

През деня облачността ще е значителна и на отделни места по южното крайбрежие ще превали слабо. По-късно през деня облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

