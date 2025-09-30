Четири сезона в един ден. Времето с куп изненади

Очаква ни четири сезона в един ден.

Във вторник ще преобладава слънчево време, съобщават от НИМХ в своята прогноза за последния ден на месеца - 30 септември.

След обяд над крайните североизточни райони облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили.

Минималните температури сутринта в страната ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 6°, а максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°.

Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над крайните северни райони - значителна и на места ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

