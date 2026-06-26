100 000 на улицата. Световен гигант закрива 4 завода

100 000 души остават на улицата след решението на световния гигант Фолксваген да предприема най-мащабната си реформа досега.

Автомобилният производител, базиран във Волфсбург, планира да закрие 100 000 от 657 000 работни места на групата по света, съобщава Manager Magazin. Изданието цитира вътрешни източници, които казват, че решението е на главния изпълнителен директор Оливeр Блуме. Това би се равнявало на удвояване на предишната цел за съкращения на работни места: само преди няколко месеца VW обяви планове за съкращаване на около 50 000 позиции до 2030 г. - ход, който по онова време вече се смяташе за исторически значим.

Твърди се, че Блуме вече е представил съответния план за преструктуриране на управителния съвет. Според втори вътрешен източник, ключовият документ умишлено не съдържа конкретна цифра, за да се остави място за това как ще бъдат уточнени детайлите.

Четири завода са пред затваряне

В допълнение към съкращенията на работни места, в публикацията на Manager Magazin се казва, че четири производствени обекта също ще бъдат затворени в средносрочен план. Заводите на VW в Хановер, Цвикау и Емден, както и заводът на Audi в Некарзулм в провинция Баден-Вюртемберг, ще бъдат засегнати. Според плановете производството на тези места ще бъде прекратено, тъй като моделите, които се произвеждат в момента там, достигат края на жизнения си цикъл. Все още не е ясно как може да се осъществи такова мащабно намаляване на броя на служителите съгласно трудовото и колективното договаряне: във Volkswagen в момента има споразумение за защита на работните места до края на 2030 г., а в Audi дори до края на 2033 г.

Освен съкращенията на работни места, групата планира и фундаментална промяна в структурата си, според доклада. Както основната марка Volkswagen, така и подразделението за компоненти ще бъдат отделени от групата и превърнати в независими компании. На тази основа отделните марки биха могли в бъдеще да бъдат по-лесно позиционирани на капиталовите пазари.

Криза, която се заформя от години

Настоящите планове не са гръм от ясно небе, а условна кулминация на дълбоко вкоренена структурна криза. През първото тримесечие на 2026 г. нетната печалба на групата се срина с 28% до 1.56 милиарда евро, докато приходите намаляват с 2% до 75.7 милиарда евро.

При обявяването н резултатите главният финансов директор Арно Антлиц отправи необичайно откровено предупреждение: „Планираните досега икономии на разходи не са достатъчни. Ако не се справим, ще изложим бъдещето си на риск.“ Допълнителен натиск оказват и американските мита, които според Антлиц струват на групата около четири милиарда евро годишно под формата на допълнителни такси. В същото време VW загуби 20% от продажбите си през първото тримесечие на най-важния си единичен пазар, Китай – китайските производители като BYD напредват не само на родна територия, но все повече и в Европа.

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