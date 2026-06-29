Бизнес

Финансови отчети на Интернешенъл Асет Банк към 31.12.2025 г.

Самостоятелен финансов отчет за финансовото състояние

Финансови отчети на Интернешенъл Асет Банк към 31.12.2025 г.
29 юни 26 | 13:57
47
Михаела Михайлова
ассет
ассет1
ассет2
ассет3
ассет4

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Михаела Михайлова

Още по тема Бизнес
Още от Бизнес
Коментирай