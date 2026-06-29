Финансови отчети на Интернешенъл Асет Банк към 31.12.2025 г.

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Manager Magazin разкри мащабния план за икономическа трасформация
Дестилирано през 2007 и отлежавало 18 години, лимитираното сингъл малц уиски пресъздава интригата
Ако провали хазната, клеймото „Кой направи това безобразие“ ще е за Асен Василев
Hoвият мoдepeн лoгиcтичeн цeнтъp нa "Eвpoмacтep Импopт Eĸcпopт" допринася за икономическото развитие на региона
В сърцето на българската идентичност стои един феномен, който е прославил страната ни по целия свят
Той наследява позицията от Анна Боянова, която продължава развитието си на групово ниво