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БГ учебникът като динозавър

БГ учебникът като динозавър

Учебниците за четвърти клас щели да се раздават, придружени с инструкции как точно да интерпретираме грешките в тях. Доколкото познавам образователнат...

18 август | 5:25
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