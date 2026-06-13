Голям проблем с изкуствения интелект. Защо трябва да пазим децата
Изводите са на база седем проучвания с над 10 000 участници
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Изводите са на база седем проучвания с над 10 000 участници
Това няма да е външно оценяване и за да не се създава стрес у учениците
Краси Радков и Алекс Раева бяха първите му гости
През месец юни GPT-4 е по-малко склонен да отговаря на деликатни въпроси
Феноменална игра на журналист
При престой вкъщи децата губят мотивация и не учат, твърди Асен Александров
Родители пишат жалби, ако детето им няма шестица
Има неща, които са правили по-добре от нас
Учебниците за четвърти клас щели да се раздават, придружени с инструкции как точно да интерпретираме грешките в тях. Доколкото познавам образователнат...
Ученици, учители и родители подготвят Фестивал на знанията в кърджалийското село Конево. Проявата ще се състои веднага след пролетната ваканция. Идеят...