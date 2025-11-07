OpenAI и Freedom Holding въвеждат ChatGPT Edu в училищата в Казахстан

Изкуственият интелект вече е част от класните стаи на Казахстан. Правителството на страната подписа стратегическо споразумение с OpenAI и Freedom Holding Corp. за въвеждане на ChatGPT Edu – специална версия на ChatGPT за образователни цели. Инициативата ще обхване 165 000 учители и поставя Казахстан сред първите държави в света, които прилагат AI обучение на национално ниво.

Национален проект, подкрепен от глобални партньори

Съгласно договора Freedom Holding Corp., компанията-майка на Freedom24, ще финансира инициативата, а OpenAI ще предостави платформата ChatGPT Edu и локализирана поддръжка на казахски и руски език. Правителството на Казахстан ще координира изпълнението на проекта между държавните институции и образователните организации, осигурявайки интеграция с националните учебни стандарти и програмите за професионално развитие на учителите.

Партньорството представлява ключов момент за дигиталното образование в страната и част от по-широката стратегия за насърчаване на грамотността по изкуствен интелект.

ChatGPT Edu - интелигентен асистент в услуга на преподавателите

ChatGPT Edu предлага набор от усъвършенствани функции, създадени специално за нуждите на учителите. Сред тях са неограничени възможности за качване и анализ на документи, персонализирани AI асистенти (Custom GPTs), адаптирани към различни предмети и критерии за оценяване, както и интеграция с платформи за управление на обучението (LMS) и вътрешни бази данни на институциите.

Специалните работни пространства позволяват на преподавателите да организират задания, да дават обратна връзка и да оценяват според учебните програми, което прави ChatGPT Edu мощен инструмент за по-интерактивно и гъвкаво обучение.

AI образование за всички

Всички преподаватели в Казахстан ще имат достъп до ChatGPT Edu чрез платформата BilimClass, като услугата ще се предоставя безплатно, благодарение на финансирането от Freedom Holding Corp.

Инициативата е част от националната политика за дигитализация и цели да развива дигиталните умения на преподавателите, да насърчава отговорното използване на AI технологии и да повиши качеството на образованието чрез иновации.

Така Казахстан се превръща в пионер в прилагането на изкуствения интелект в училищата, доказвайки, че технологиите могат да бъдат не просто инструмент, а партньор в създаването на по-добро бъдеще за учениците и техните учители.

