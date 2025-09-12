Технологии

Бизнес идеи и технологични иновации се срещат в Пловдив на Office 1 Expo

На събитието ще бъдат представени водещи технологични иновации и модерни решения за съвременния бизнес

12 сеп 25 | 10:12
Иван Ватахов

На 2 октомври 2025 г. в Пловдив ще се проведе Office 1 Expo – специализирано събитие, което представя най-новите технологични решения, AI иновации и модерни интериорни концепции за бъдещето на работната среда.

Домакин е Jägerhof Event Club, а организатор – Office 1, марка с над 26 години лидерство на пазара за офис продукти и бизнес решения в България.

Какво прави Office 1 Expo различно?

Събитието ще започне с динамично откриване, в което реалността и технологиите ще се преплетат – до водещия Крум Тошев ще застане Елиа – AI аватар, който ще вече се налага като разпознаваем „глас на Office 1“. Гостите ще имат възможност да се потопят в преживяване, което демонстрира как изкуственият интелект може да бъде част от бизнес комуникацията и събитийната среда.

Програмата включва четири панела:

  • AI технологии за работното място на бъдещето, представени от регионалния мениджър на HP за България
  • Ново поколение модерни решение за визуална комуникация, представени от регионалния мениджър на Hikvision за България
  • Интериорни решения – съвременни концепции за офис обзавеждане, представени от експерти на Office 1
  • Автоматизации и интеграции – дигитални инструменти за ефективност и оптимизация на процеси

В почивките посетителите ще имат възможност да разгледат обособени демонстрационни зони, а финалът ще бъде белязан от артистична светлинна и танцова програма, преди стилния коктейл и нетуъркинг частта.

Защо да присъствате?

Office 1 Expo е естествено продължение на предишните издания на компанията – успешни събития в София и страната, сред които и DesignTech Expo 2025, събрало над 150 представители на бизнеса. Тази есен Office 1 избира именно Пловдив – град с индустриални традиции и силен иновационен потенциал – за да покаже как технологиите вече оформят новия офис на бъдещето.

Office 1 Expo е мястото, където бизнес лидерите, технологиите и визионерите се срещат, за да обменят идеи и да създадат нови партньорства.

Автор Иван Ватахов

