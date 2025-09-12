Бизнес идеи и технологични иновации се срещат в Пловдив на Office 1 Expo

На 2 октомври 2025 г. в Пловдив ще се проведе Office 1 Expo – специализирано събитие, което представя най-новите технологични решения, AI иновации и модерни интериорни концепции за бъдещето на работната среда.

Домакин е Jägerhof Event Club, а организатор – Office 1, марка с над 26 години лидерство на пазара за офис продукти и бизнес решения в България.

Какво прави Office 1 Expo различно?

Събитието ще започне с динамично откриване, в което реалността и технологиите ще се преплетат – до водещия Крум Тошев ще застане Елиа – AI аватар, който ще вече се налага като разпознаваем „глас на Office 1“. Гостите ще имат възможност да се потопят в преживяване, което демонстрира как изкуственият интелект може да бъде част от бизнес комуникацията и събитийната среда.

Програмата включва четири панела:

AI технологии за работното място на бъдещето, представени от регионалния мениджър на HP за България

Ново поколение модерни решение за визуална комуникация, представени от регионалния мениджър на Hikvision за България

Интериорни решения – съвременни концепции за офис обзавеждане, представени от експерти на Office 1

Автоматизации и интеграции – дигитални инструменти за ефективност и оптимизация на процеси

В почивките посетителите ще имат възможност да разгледат обособени демонстрационни зони, а финалът ще бъде белязан от артистична светлинна и танцова програма, преди стилния коктейл и нетуъркинг частта.

Защо да присъствате?

Office 1 Expo е естествено продължение на предишните издания на компанията – успешни събития в София и страната, сред които и DesignTech Expo 2025, събрало над 150 представители на бизнеса. Тази есен Office 1 избира именно Пловдив – град с индустриални традиции и силен иновационен потенциал – за да покаже как технологиите вече оформят новия офис на бъдещето.

Office 1 Expo е мястото, където бизнес лидерите, технологиите и визионерите се срещат, за да обменят идеи и да създадат нови партньорства.

