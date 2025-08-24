Енергиен шок заради изкуствения интелект

Дори да не сте написали нито един въпрос към ChatGPT, новите технологии вече могат да се усещат в месечната ви сметка за ток.

Причината е проста, но стряскаща – изкуственият интелект поглъща огромни количества електроенергия. Няколко американски щата вече сигнализираха за поскъпване, а един от тях дори заведе съдебно дело, за да спести над 20 милиарда долара на домакинствата. И това е само началото на голямата дилема – докъде стига прогресът и кой ще плаща цената му.

Навлизането на AI в ежедневието ни изглежда като чисто дигитална трансформация, но зад екрана стоят реални ресурси.

Бумът на т.нар. data centers – информационните централи, в които се обучават и поддържат моделите – изисква енергия, каквато досега рядко е била нужна в подобни мащаби.

Колко ток гълта едно „здравей“ към ChatGPT

„Изкуственият интелект – и по-специално моделите с голям обем данни – изискват огромно количество електроенергия: за обучението им, за поддържането им и дори за всяка отделна заявка. Например, един въпрос към ChatGPT изразходва около десет пъти повече ток, отколкото обикновено търсене в Google“, обяснява пред Нова телевизия енергийният консултант Кати Кънкел.

Резултатът вече е видим – за миналата година цената на електричеството в САЩ е нараснала средно с 3%, но прогнозите за Средния запад са още по-тревожни: до 60% увеличение в рамките на няколко години. Миналата година петима губернатори, сред които Джош Шапиро от Пенсилвания, реагираха остро на драстичния скок в цените от PJM Interconnection – компания, която оперира в 13 щата.

На места тарифите са се увеличили девет пъти за година.

Шапиро успя да договори споразумение, което ще спести над 21 милиарда долара на домакинствата.

„Има известно въздействие от това. В други случаи енергийните дружества вече търсят начини разходите да се начисляват по-пряко на самите дата центрове. Пример е Луизиана, където имаше казус с Meta — компанията-майка на Facebook. Те искаха да изградят огромен кампус от дата центрове там и постигнаха договорка с енергийното дружество да построи три нови електроцентрали на природен газ, за да захранва център”, разказва Кънкел.

Сметката на бъдещето – кой ще я плати?

Във Вирджиния, която е дом на цели 13% от капацитета на дата центровете в света, местните законодатели предупредиха, че жителите могат да плащат с около 400 долара повече на година за ток. Това поставя въпроса за устойчивостта на технологичната революция и за нейната истинска цена.

„Понеже тези модели харчат много ресурси, най-вече ток, има два пътя. Първият: да станат доста по-ефективни и да използват по-малко електроенергия - така технологията става по-печеливша. А ако това не се случи, в един момент инвеститорите може да кажат: ‘Това е балон’ и ентусиазмът към тази технология да стихне“, предупреждава Кънкел.

Докато изкуственият интелект обещава да промени начина, по който работим, общуваме и живеем, остава неясно дали електропреносната мрежа и джобовете на обикновените хора ще издържат на тази скоростна трансформация.

