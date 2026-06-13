Няма да повярвате кой ще е Личност на 2025 година
Светът влезе в тупик
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Светът влезе в тупик
Задният капак на Nokia G22 е изработен от 100% рециклирана пластмаса
На 63 позира гола за корица на Time, не мисли някога да се пенсионира
Децата искат обич и искреност, а не схеми и протокол, коментира Анджелина
Певицата влиза в 2020-а с 8 номинации за „Грами“
Канцлерът на Германия Ангела Меркел бе определена за Човек на годината от авторитетното списание Time. От изданието посочват ролята на Меркел в опити...
Президентът Барак Обама сред челните места в преброяването на най-влиятелните хора в социалните мрежи, компания му правят други политици и звезди. При...