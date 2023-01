Как се отглежда милиардер: Мама Мей Мъск -орлица и модел

Жената, отгледала най-богатия мъж на земята, има своя звездна кариера

На 63 позира гола за корица на Time, не мисли някога да се пенсионира

Илон Мъск е един от най-известните хора на планетата. Но малцина знаят, че майка му Мей също е звезда. Тя е на 74 г. и е супер модел от висока класа, дефилирала е за Долче и Габана в Седмицата на модата в Милано, красяла е кориците на Time и Vogue. Освен това е диетолог с над половин милион последователи в "Инстаграм".

Страницата й е пълна с постиженията й и със зашеметяващи снимки, показващи нейната красота и интелект. В края на миналата година цяла България се вълнуваше, когато Илон Мъск пусна пост в социалната мрежа за Белоградчишките скали. Но не по-малко се вълнува и Румъния сега - там чакат майката на милиардера в Букурещ в края на януари. Тя ще пристигне на Балканите, за да популяризира книгата си "Жена прави планове: Съвети за цял живот за приключения, красота и успех" /A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success/, която е преведена на румънски. В нея Мей споделя преживявания от живота си, предавайки трудно спечелена мъдрост за кариерата, семейството и здравето.Събитието ще се проведе в Sala Palatului в столицата, след което Mей ще пътува до София и Истанбул за подобни събития, съобщава AlephNews, цитирана от radu@romania-insider.com.За звездната мама и баба, родила и отгледала един от най-богатите хора на планетата, пише Hola.

Между Канада и Южна Африка

Майката на милиардера Илон Мъск е родена като Мей Халдерман на 19 април 1948 г. в Реджина, Канада. Семейството й се мести в Претория, Южна Африка, през 1950 г. Mей описва родителите си като „много известни“, обичали да обикалят света със самолет. Така че издигането в небето винаги е било в кръвта на Илон, който създаде космическата компания SpaceX.Мей споделя в Instagram, че майка й е имала училище за танци в Реджина през 40-те години на миналия век и след като се местят в Южна Африка, изпраща нея и сестрите й в такава школа. Тя винаги е била красавица, през 1969 г., когато е на 21, е финалистка в конкурса за красота "Мис Южна Африка".

Бяга от съпруг насилник

Мей се запознава с бащата на Илон - Ерол Мъск, в гимназията. Двамата се женят през 1970 г. и имат три деца - Илон, Кимбал и Тоска. Но Мей явно не е била щастлива. Hollywood Life отбелязва, че Ерол я е малтретирал и я е принудил да прекъсне контактите си със семейството си. „Бях твърде уплашена, за да кажа на някого /за насилието/. Като всяка малтретирана жена, аз се срамувах“, казва тя пред Harper's Bazaar.Мей се труди на пълен работен ден в Южна Африка, за да издържа децата си, но всички те в крайна сметка се преместват в Канада. Илон заминава когато е на 18 г., след като завършва гимназия. Брат му и сестра му убеждават майка си да се присъедини към тях. Тъй като Мей е родена в Канада, те получават лесно канадски паспорти.В северната страна обаче животът на Мей не става по-лесен. В един момент тя работи на 5 места. „Бях изследовател в университета в Торонто. Преподавах две вечери седмично в колеж по хранене, работех в агенция за модели, изнасях лекции и имах частна практика“, каза тя пред Forbes.Но лека-полека децата започват свой бизнес.По-малкият Мъск - Кимбал, решава да се посвети на храната и се записва във Френския кулинарен институт в Ню Йорк. В момента той е основател на три хранителни компании - The Kitchen Restaurant Group, организация с нестопанска цел, наречена Big Greeg, и Square Roots, компания за градско земеделие, съобщава Business Insider. Бил е инвеститор в PayPal и в момента е в борда на Tesla и SpaceX.По-малката сестра на Илон, Тоска Мъск, управлява стрийминг услуга, наречена Passionflix, за филми, адаптирани от любовни романи. Продуцира филми от 2001 г.

"Бях известна преди Илон да стане известен"

А мама Мей продължава шеметната си кариера.Разрушаването на възрастовите бариери е нещо, което тя знае добре. През 2011 г. позира гола за здравния брой на списание Time. След това на 69 г. става най-възрастният говорител на Covergirl. На 65 е, когато се появява в музикалния видеоклип на Beyoncé „Haunted“.През 2017 г. тя споделя пред Vanity Fair: "Приятелите ми казват: беше известна преди Илон да стане известен“.Наред с красотата, Мей винаги е имала бизнес нюх и като диетолог изнася презентации по целия свят. Тя притежава две магистърски степени. Едната е по диетология от Университета на Ориндж Фри Стейт в Южна Африка. По-късно получава още една диплома по наука за храненето от университета в Торонто. Мей използва своята платформа, за да говори по важни въпроси и наскоро даде интервю за войната в Украйна.Тя публикува мемоарите си Woman Makes a Plan през 2019 г., автор е и на друга книга - "Да се чувстваш фантастично" /1996/.След години упорита работа и постоянство, Мей има приблизително 20 милиона долара. Но няма планове да спира: „Никога няма да се пенсионирам. Майка ми никога не се пенсионира. Ще работя докато никой вече не ме иска, а след това ще намеря нещо друго и пак ще бъда диетолог, занимаващ се с изследвания на храненето, което обичам“, каза тя пред New York Times.

Толкова много внуци!

Мей има 13 внуци. През април 2020 г. тя публикува снимка с 11 от тях. Малко по-късно идват последните две попълнения: Илон и приятелката му Граймс са родители на децата със странни имена - X AE A-12 и дъщеря им Y.

Нарича сина си гений

Мама Мей нарича сина си Илон гений. Наскоро тя призова критиците "да спрат да се държат лошо с него". Коментарът й дойде в момент, когато Илон Мъск, който е и главен изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, беше подложен на порой от критики. След покупката на Twitter за 44 милиарда долара, той уволни почти половината от персонала на компанията и множество служители на високо ниво, отговорни за сигурността и поверителността.Малко преди това Мъск си навлече и гнева на президента на САЩ Джо Байдън.Той беше попитан за финансовите и търговските връзки на главния изпълнителен директор на Tesla с Китай и Саудитска Арабия и дали ги смята за заплаха за американската сигурност. Президентът на САЩ отговори: „Мисля, че сътрудничеството и/или техническите отношения на Илон Мъск с други страни си струва да бъдат разгледани“. По-рано пък беше съобщено, че администрацията на Байдън обмисля да направи проверка дали има опасност за националната сигурност във връзка с придобиването на Twitter от Мъск. Отчасти причина за притеснението е ключовата група инвеститори, подкрепящи сделката. Сред тях са принц Алуалид бин Талал от Саудитска Арабия и суверенният фонд на Катар.Мей беше интервюирана за документален филм на BBC, където тя описва най-богатия човек в света като "гений", който "получава много омраза" заради огромния си успех.