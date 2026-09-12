Няма да повярвате кой ще е Личност на 2025 година
Светът влезе в тупик
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Светът влезе в тупик
Списание "Тайм" отбелязва историческото завръщане на Тръмп
TIME връчи титлата Личност на годината на Тръмп и през 2016 г.
Сред финалистите тази година беше и куклата Барби
Тя е най-младия човек, който някога е бил обявен за личност на годината на списанието
Организацията PETA почете актьора
Това стана по време на тържествена сесия на общинския съвет
България категорично подкрепя правото на украинския народ сам да избере своя път на развитие, неговата воля и желание да бъде част от европейското сем...
На тържествена церемония на 26 март в Киев държавният глава Росен Плевнелиев ще бъде удостоен с наградата „Личност на годината - 2015" за обществената...
Жертвите от вируса убиец до момента са поне 6000 души Събирателният образ на медиците, борещи се срещу ебола, стана най-забележителният и хуманен обр...
Футболистът се цели и към Златната топка
Ню Йорк. Наричайки го "Папата на хората", списание Time в сряда обяви папа Франциск за своята личност на годината. Останалите претенденти бяха презид...