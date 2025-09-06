Мальовица е млад курорт с огромен потенциал за ценителите

Тук веруюто е, че малкото е повече. “Алпинист” и “Мальовица” предлагат всичко необходимо за една истинска почивка - без излишна помпозност, сред тишината и красотата на величествените борове, в подножието на върха. Това казва в интервю Димитър Христов, Ръководител „Ски зона и атракционни“ в Мальовица.

Ето и пълния текст на интервюто:

Зимните курорти в България все повече привличат туристи и през 4-те сезона. Какви са наблюденията Ви за Мальовица?

Този регион е с дългогодишни традиции в алпинизма и в тази връзка, преди всичко останало, се изгради музеят на алпинизма, с подкрепата на БТС и с легендарния летописец на българския алпинизъм доц. Сандю Бешев. Днес, Мальовица като курорт има съвсем нова, модерна визия, която обаче съхранява духа на традициите. Тук има всички дадености за огромни хотели, нощни заведения и търговски комплекси, но нищо от това няма да се случи, защото визията е съвсем различна. Летните атракциони и зимните спортове ще продължат да се развиват балансирано и в унисон с природата. Тук веруюто е, че малкото е повече. “Алпинист” и “Мальовица” предлагат всичко необходимо за една истинска почивка – без излишна помпозност, сред тишината и красотата на величествените борове, в подножието на върха. В тях са изградени модерни релакс зони, а съвсем скоро “Алпинист” ще предложи и вътрешен басейн за гостите си. В комплекса се възстановява още един хотел с традиции, но това е всичко - ново строителство на съвсем нови бази не се предвижда.

И все пак какви са Вашите наблюдения – зимният сезон привлича ли повече туристи?

Хотелите имат висока заетост през всички сезони. Богатият парк с атракциони, както и туристическите пътеки, които са с всички нива на трудност, от най-леката до най–високата, привличат много хора от април до ноември. През зимния сезон тук има друг тип туристи, любители на ски спортове, както и много семейства с деца, които сега започват да се учат да карат ски. Удобството да излезеш от хотела и да си на пистата е изключително, особено за семейства с по–малки деца. Мальовица е млад курорт, с огромен потенциал за ценителите на природата.

Хотел “Алпинист” прави силно впечатление, определян дори като бижуто в комплекса. Това е старата ЦПШ всъщност, нали?

Точно така. Сградата на планинската ни школа е построена преди 60 години и запазена в първоначалния си вид до днес. Цялостното обновяване включва и вътрешните помещения. На мястото на някогашните директорски кабинети, днес е разположен музеят на алпинизма. Където и да се разходите по коридорите, ще видите снимки от онези първи години и спомени за най–големите имена в алпинизма. Преди около 50 години, тук са правени първите обучения за планински спасители и лавинно дело. Това е времето, когато България за първи път започва да използва и хеликоптер, известен с името си. Този хеликоптер носи кодовото име „Чарли Алфа Алфа“ и служи за спасяване на хора на труднодостъпни места. В съвременната модерна визия има място за отдаване на почит към историята.

Днес продължават ли да се случват тук различни обучения?

С помощта на БТС и по време на фестивала, който провеждат в началото на лятото, се запазват част от традициите, но се създават и нови. Напоследък, в Хотел “Алпинист” има интерес и за модерните тиймбилдинги, търговски (фирмени) конференции, срещи на мениджмънта на различни компании. С по-малкия си капацитет, стилен дизайн и специфична атмосфера, той е привлекателна възможност за фирмено събиране, в необходимото уединение за ползотворни срещи, без ненужен шум. В същото време, хотелът има уютен ресторант, конферентни зали и изключително привлекателен спа център, с вътрешен басейн, който ще отвори до дни. “Алпинист” е вероятно единствен по рода си подобен хотел, с 15 комфортни помещения като фамилни стаи и апартаменти, с много модерен спа център, който ще заработи всеки момент и елегантно съчетание на лоби бар с музея на алпинизма.

До кога ще работи адвенчър центърът на Мальовица?

Всичко зависи от времето, но предварителната ни нагласа е да работи поне до края на септември. Освен адвенчър центъра, тук можете да си вземете планински водач за някои от преходите, което аз препоръчвам на групи с деца и по неопитни планинари. Също така, призовавам за пореден път, не само гостите, но и хората, решили да прекарат ден сред природата да не палят огън в гората, защото всички виждаме последствията. Нека бъдем отговорни към себе си и към природата.

