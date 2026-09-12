Най-високият град у нас е сред вълшебна тишина
Сред борови гори и прохладни планински поляни
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Сред борови гори и прохладни планински поляни
Според Александър Василев градоначалникът говори лъжи
Оранжев код в 14 области
Издига се на 1358 метра надморска височина
И на Коледа премиерът тръгна на обиколка в страната
7 положителни проби има и в трикотажна фабрика "Нитекс- 96"
Проби за коронавирус с PCR тест ще бъдат изследвани от екип на частна лаборатория
13 нови положителни проби за COVID-19 са установени в Доспат
Огнището на COVID-19 в Родопите се разраства
По-строгите мерки са заради новите 48 случая на положителни проби за COVID-19
Собствениците на хотели в Доспат се притесняват, че туристи ще отменят резервациите си
Фабриката за детски играчки се превърна в огнище на коронавирус заради работнички от Сърница
На собственика на предприятието е издадено предписание за по-строг контрол по спазване на противоепидемичните мерки
Кметът и всички общински съветници са от една партия
Допълнително чрез мобилни агрегати ще бъде подсигурено захранването с вода на Доспат и Борино.
Фестивал на народното творчество, наречен още Събор на чешмарите, бе открит в Доспат днес. Той е част от тържествата по случай празника на града и ще...
Земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер е регистрирано край Доспат. Трусът е регистриран в 5:35 часа сутринта. Епицентърът му е на 11 км севе...
ПП ГЕРБ и кандидатът ни за кмет на Доспат Елин Радев не е в коалиция за предстоящия вот в неделя, не е в коалиция и за евентуално управление на Община...
Масови безредици в село Змеица, Доспатско, часове преди началото на изборния ден. Те са предизвикани от привърженици, кандидати за общински съветници...
Препълнената зала на читалището в Доспат посрещна председателя на ДПС Лютви Местан, зам.-председателя на НС и ДПС доц. д-р Алиосман Имамов, зам.-предс...