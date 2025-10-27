Четири промени в Кодекса на труда влизат за обсъждане в Тристранния съвет

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди днес четири законопроекта за промени в Кодекса на труда. Заседанието ще се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет, като в дневния ред влизат теми от широк обществен интерес – бащинският отпуск, използването на годишния отпуск, официалните празници и минималната работна заплата.

Това ще бъде поредната среща между социалните партньори след като по-рано този месец те не постигнаха съгласие за въвеждане на гъвкаво работно време за родители през лятната ваканция.

По-гъвкав бащински отпуск

Първият законопроект предлага облекчаване на режима за бащинския отпуск. В момента бащите имат право на 15 дни след раждането на дете, считано от датата на изписването му от болницата. Новите промени целят по-голяма гъвкавост – възможност отпускът да се използва наведнъж или на части, според нуждите на семейството, в рамките на първата година от раждането. Така ще се даде шанс на бащите по-активно да участват в грижите за новороденото, като същевременно се улеснява балансът между работа и семейство.

Почасово ползване на годишен отпуск и нови социални права

Втората група предложения предвижда натрупаният платен годишен отпуск по време на майчинство да може да се използва почасово – например за водене или вземане на дете до 12-годишна възраст от училище или детска градина. Правото ще важи не само за майките, но и за бащите, осиновителите и лицата, на които е прехвърлено отглеждането на детето, включително баби и дядовци. Целта е да се улесни ежедневието на семействата и да се даде възможност за по-гъвкава организация на работното време при малки деца.

Минималната заплата и отпадането на почивните понеделници

Сред другите две предложения е проектът за премахване на практиката понеделниците след официални празници, които се падат през уикенда, да бъдат обявявани за почивни. Идеята е да се прекратят честите размествания на работните дни, които създават неудобства за бизнеса.

Министърът на труда и социалната политика пък е внесъл проект за промени, свързани с директивата на Европейския съюз относно адекватните минимални работни заплати. Очаква се дискусията по тази точка да бъде сред най-оспорваните, тъй като засяга пряко доходите на работещите и икономическите разходи за работодателите.

