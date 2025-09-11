Екологични законопроекти на вниманието на парламента днес

Парламентът ще гласува на второ четене

изменения в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата.

Те целят облекчаване на административните процедури при одобряване на генерални планове за пристанища за обществен транспорт. Заявителите вече няма да прилагат документи по екологичните закони, а само ще посочват техните номера и издаващ орган. „Морска администрация“ ще събира актовете служебно. Урежда се и редът за вписване на търговци в Регистъра на пристанищните оператори.

Закон за чистотата на въздуха

Депутатите ще гласуват и промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Премахва се изискването граждани и бизнес да представят на хартия документи, които се съдържат в публични регистри, включително платежни при електронно плащане. Разширяват се правомощията на контролните органи и се въвеждат нови санкции.

Ратификации в отбраната

Народното събрание ще разгледа споразумение между Министерството на отбраната, редица европейски държави, Европейската агенция по отбрана и Европейската инвестиционна банка за Програма „Финансов механизъм за коопериране“. Ще се обсъди и меморандум за сътрудничество с Организацията на НАТО за комуникации и информация в областта на C4ISR.

Законопроекти за спорта

На първо четене влизат два проекта за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта. „Възраждане“ предлага пожизнени премии и за световни и европейски шампиони, като средствата ще идват от данъци върху хазарта чрез извънбюджетна сметка „Премии на шампиони“. Проектът на Даниел Александров (ГЕРБ-СДС) предвижда месечни премии, равни на минималната заплата, за бивши медалисти от световни и европейски първенства в олимпийски спортове, навършили 40 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com