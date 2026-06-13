Дяволският петък 13 носи катастрофи
Хората карат по-малко коли, но се блъскат повече, във Формула 1 няма болид № 13
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Хората карат по-малко коли, но се блъскат повече, във Формула 1 няма болид № 13
В момента, в който изтича мандатът
Родните звезди не се страхуват от съдбоносната дата Фатален ли е петък 13-и, или е просто поредната дата от календара? Страхът от прословутото число...
Фатален петък 13-и за втори път тази година. Внимавайте черна котка да не ви мине път, върнете се с една крачка назад, ако това стане. Много хора се с...