„Софиямед“ празнува 14 г. с безплатни прегледи по над 14 медицински специалности

На 9 май медицински комплекс „Софиямед“-УМБАЛ и ДКЦ-та, празнува от своето основаване през 2012-та година. В съответствие с мотото си тази година – „Г...