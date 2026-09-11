14 години медицински комплекс „Софиямед“ - грижа, иновации и технологии в услуга на здравето
Днес „Софиямед” отбелязва 14 години от своето създаване. Мотото под което лечебното заведение отбелязва празника си тази година е „14 години грижа, ин...
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Днес „Софиямед” отбелязва 14 години от своето създаване. Мотото под което лечебното заведение отбелязва празника си тази година е „14 години грижа, ин...
На 9 май медицински комплекс „Софиямед“-УМБАЛ и ДКЦ-та, празнува от своето основаване през 2012-та година. В съответствие с мотото си тази година – „Г...
Забелязана е в компанията на 52-годишен мъж за последно
Присъда от почти 14 г. затвор получи за опасен рецидивист. По делото срещу Иван Алексиев Софийският градски съд постанови 13 години и 10 месеца лишава...