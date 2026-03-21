Ето на колко е най-възрастната жена в света

Жена от Ламфун в Тайланд може да се окаже най-възрастният човек в историята, съобщава местното издание Daily News. Според документите ѝ за самоличност тя е родена през 1900 година.

Куйче Чицакунват живее в малкото село Намбоной, близо до Чианг Май. Тя говори единствено каренски език и общува с журналисти чрез преводач. По данни от личната ѝ карта тя е родена на 5 септември преди 126 години, пише Нова телевизия.

В разговор с медии жената споделя спомени от живота си, включително среща с Рама IX, която описва като щастлив момент. „Сега не ми трябва нищо - щастлива съм, заобиколена от природата“, казва тя. Куйче има една дъщеря и трима внуци и отдава дълголетието си на вегетарианството и духовните практики.

Датата ѝ на раждане все още не е официално потвърдена. Личната ѝ карта е издадена едва през 2009 г., което оставя въпроси около точната ѝ възраст.

Към момента официалният рекорд за дълголетие принадлежи на Жан Калман, живяла 122 години и 164 дни, макар и този случай да е обект на съмнения. Най-възрастният човек с потвърдени данни е Кане Танака, достигнала 119 години и 107 дни.

