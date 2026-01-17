Нападнаха Меги от "Птиците умират сами" заради възрастта

Актрисата от "Птиците умират сами" Рейчъл Уорд стана обект на коментари за външния си вид, но реагира с послание за смирение и приемане на естествения процес. В Instagram на 15 януари тя призова троловете и всички, които я нападат да спрат с критиките и сподели, че по-късните години от живота носят радост и удовлетворение, пише People.

Тя беше любимата на героя на Ричард Чембърлейн - Меги в култовата лента.

„Това е прекрасен период от живота, на 60 години. По-удовлетворена съм от всякога и не съжалявам, че съм оставила младостта и красотата си зад гърба си. Не съм млада, но съм много щастлив човек. По-късните години трябва да бъдат възхвалявани и приветствани. Чакате, докато стигнете до там – те имат толкова много дарове, които да дадат, че дори не подозирате.“

В момента актрисата живее в Австралия и заедно със съпруга си Брайън Браун управлява ферма за крави.

