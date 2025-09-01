Важно за пенсиите на българите

Важна информация за пенсиите.

Средната продължителност за получаване на пенсия за стаж и възраст през миналата година за жените у нас е 27 години и 5 месеца, като се увеличава с 5 месеца спрямо 2015 година. При мъжете този период намалява от 22 години и 6 месеца на 20 години и 1 месец, сочат данните, проследени от Държавното обществено осигуряване.



Данните на Националният осигурителен институт за периода 2015 г. - 2024 г. показват, че българите реално започват да получават пенсия при възраст, по-висока от изискваната в закона.



За мъжете с трета категория труд през миналата година при необходими 64 години и 8 месеца НОИ е отпускал пенсия при навършени средно 65 години и 9 месеца.



За жените при изисквани 62 години и 2 месеца това е ставало повече от година по късно - при средно навършени 63 години и 7 месеца.



НОИ отчита, че намалява стажът на пенсионерите от трета категория труд. През 2015 година средно изработените за двата пола години са 35 г. и 6 месеца, а през миналата - 33 г. и 6 месеца, пише pariteni.bg.

И още от данните за десетилетието: Средната пенсия за стаж и възраст от 340 лева достига 937 лева, а коефициентът на заместване на дохода от пенсия към брутния от труд расте от 46, 8 на 56,6%.



Намаляват с близо 8 хиляди платените обезщетения за бременност и раждане - те са били 97 000 през 2024 година, като най високата стойност е от 2017 година - 110 500.



Обезщетение за гледане на дете до 2-годишна възраст през миналата година са получавали 82 000 жени и мъже, а през 2018 година те са били 93 000.

