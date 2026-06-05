Бащата на Ивана избухна! Готов за гражданско неподчинение

Убиецът на детето ни е на свобода! Готов съм за гражданско неподчинение и призовавам всички, които застанаха рамо до рамо с нас в мъката ни, да ни подкрепят. Семейството ни е съсипано! Това заяви Стойне Стойнев, почерненият баща на падналата от 5-ия етаж на блок 16-годишна Ивана, която издъхна на място, цитиран от Труд бг.

Трагедията се разигра в благоевградския кв. "Струмско" на 23 май в полунощ по време на младежко парти в апартамент. Впоследствие стана ясно, че и четиримата присъстващи на купона са употребили солидно количество наркотици, най-вече опасната дрога LSD.

Заедно с Ивана от високото полита и Димитър. Той има късмет и въпреки многото наранявания оцелява, а животът му вече е вън от опасност.

Стойне и Наталия, родителите на ученичката Ивана Стойнева от Благоевград, призоваха за масови протести в града и страната, защото вчера, 4 юни, съдът пусна на свобода обвинения в умишлено убийство Александър Г.

Прокуратурата подигна обвинения на 20-годишния младеж за умишлено убийство на Ивана, но Окръжният съд в Благоевград прецени, че до момента не са събрани годни доказателства, които да доказват, че именно студентът е виновен за смъртта на девойката.

Така съдът не му определи мярка за неотклонение.

На втора инстанция Софийският апелативен съд също потвърди определението на колегите си от по-малкия град. Магистратите потвърждават, че дори все още не е ясно дали има извършено престъпление или се касае за нещастен случай.

Никой от тримата не си спомня нищо. Така твърди пред разследващите и соченият за убиец Александър Г. Майката на Ивана - Наталия Стойнева, междувременно публикува десетки чатове в социалните мрежи, в които разкрива студента като агресивен и пристрастен към наркотиците. По-рано Стойне обяви, че дъщеря му е била насилвана, преди да бъде бутната от 5-я етаж.

След трагедията в апартамента униформените открили дузина канабис, амфетамини и райски газ. Част от наркотиците били поръчани по интернет. Полицаите описаха гледката в жилището като "невиждана".

20-годишният Александър бе пуснат без мярка за неотклонение. Съдът прие, че няма доказателства той да я бутнал от високия етаж.

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