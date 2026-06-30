Шокиращо и пред очите на деца: Чисто гол мъж се разходи по пазара

Необичаен и скандален инцидент наруши спокойствието в идеалния център на Благоевград. Напълно гол мъж се разходи необезпокоявано в района на Централния пазар в града, предизвиквайки масово недоумение и вълна от възмущение сред местните жители.

Случаят се е разиграл около 09:00 часа сутринта – време, в което районът е изключително оживен заради ежедневните покупки на гражданите.

Смях, възмущение и притеснение сред хората

Свидетели на необичайната разходка стават десетки минувачи, включително и малолетни деца, които по това време са преминавали през пазара. За куриозната ситуация съобщи в социалната мрежа Facebook благоевградчанинът Добрин Балтов, който публикува подробности за сцената.

Очевидците споделят, че мъжът е бил без абсолютно никакви дрехи по себе си. Въпреки че летните температури в Югозападна България вече са много високи и жегата е сериозна, гражданите са категорични, че подобно поведение в центъра на областен град е абсолютно недопустимо и не може да бъде оправдано с климатичните условия.

Провокация или здравословен проблем?

Случаят веднага отвори сериозна дискусия в социалните мрежи и сред хората в Благоевград относно мотивите на мъжа. Основните въпроси, които местната общност си поставя въпроса али става въпрос за човек, развил внезапен и тежък психологически проблем или е проява на публична провокация.

Жителите на града настояват за бърза и адекватна реакция от страна на компетентните институции и полицията. Хората припомнят, че въпреки високите летни градуси, спазването на обществения ред и елементарното уважение към околните трябва да останат приоритет за всеки.

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