Шофьорка даде 20 евро подкуп и си изпати зловещо

Абсурден опит за подкуп в Раковски завърши с драстична финансова санкция. 52-годишна жена, която се опитала да плати на пътни полицаи с 20 евро, получи присъда и глоба в размер на 10 000 лева от Окръжния съд в Пловдив. Наказанието идва само три седмици след извършване на престъплението.

Опит за измъкване

Инцидентът се разиграл на 12 март малко след 12:30 ч. Жената, която работи като камериерка в чужбина, пътувала със сина си, приятелката му и тяхното 5-месечно бебе. Автопатрул на Районното управление в Раковски спрял автомобила за рутинна проверка. Униформените установили две нарушения – липса на детско столче и пътничка без предпазен колан на задната седалка. На шофьорката предстояло да бъде съставен фиш на стойност 100 лева.

Хвърлената банкнота

Докато служителят на реда въвеждал данните в системата, жената започнала да предлага пари, пише Dunavmost. Според показанията тя поискала "да го почерпи нещо за обяд", за да си тръгнат по-бързо. След като получила категоричен отказ, шофьорката извадила банкнота от 20 евро и я хвърлила през отворения прозорец право в патрулката. Униформените реагирали мигновено и задържали 52-годишната нарушителка.

Съдебното решение

Пред магистратите в Пловдив жената направила пълни самопризнания. Съдът ѝ наложил условна присъда от 3 месеца и 10 дни след задължителната редукция, както и 3 години изпитателен срок. Освен солената глоба от 10 000 лева, хвърлената банкнота също е отнета в полза на държавата. Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд.

