Чиновническа наглост! Във Варна има още 1300 такива строителства като на украинската мафия

Истинска институционална бомба взриви общественото пространство във Варна, след каквато маските на бившето управление паднаха окончателно. Само за четири години, по време на управлението на ГЕРБ, в столичния по мащаби район „Приморски“ са издадени умопомрачителните над 1300 удостоверения за търпимост . Шокиращата информация беше изнесена от Стела Николова от Демократична България, която обеща да извади и черно на бяло пълните детайли по случая. Числото е толкова чудовищно, че превръща морската столица в абсолютен рекордьор по престъпно затваряне на очи пред застрояването на зелени площи, плажове и гори.

Пълна мъгла и тотално безхаберие в общината

Най-скандалният елемент в цялата ситуация е пълната липса на държавен и общински контрол. Към днешна дата Община Варна няма абсолютно никаква официална публична статистика за точния брой на имотите в режим на търпимост. Причината е законът, който не изисква задължителна регистрация. В момента няма единен регистър, а тези ценни документи се вадят „на парче“ – само при изрично поискване от собственика, най-често при продажба, наследство или ипотека пред банка. Това е създало перфектната хранителна среда за корупция, в която всеки незаконен бетонен палат може да получи амнистия под масата.

Коментар: Корупционен чадър или тотална абдикация на държавата?

Това не е просто административна статистика – това е пиронът в ковчега на градската среда във Варна. Да издадеш 1300 удостоверения за търпимост само в един район означава, че съзнателно си позволил хиляди обекти да никнат без одобрени проекти, без разрешителни и извън всякакви закони, а след това си ги узаконил с лека ръка. Това е брутално безочие спрямо всеки изряден гражданин, който плаща хиляди левове за такси, архитекти и разрешителни за строеж.

Липсата на единен регистър не е пропуск – тя е умишлено създадена сляпа зона. Когато няма черно на бяло кой, кога и на каква база е подписал тези документи, отговорността се размива. Днес, когато жандармерията влиза в незаконни комплекси като „Баба Алино“, виждаме реалния резултат от тези 1300 подписа. Време е за пълна ревизия и затвор за длъжностните лица, които превърнаха „търпимостта“ в най-печелившия бизнес по Черноморието ни.

