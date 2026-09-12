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Тюлен всява смут по Елба

Тюлен всява смут по Елба

Той бил забелязан от жител на Хамбург, тичащ за здраве край речния бряг, който го взел за давещ се човек и веднага се обърнал за помощ към пожарната с...

24 ноември | 20:04
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