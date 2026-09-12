Германия изтръпна! Появиха се камъните на глада
От древността те са предвестници на мизерия
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От древността те са предвестници на мизерия
Той бил забелязан от жител на Хамбург, тичащ за здраве край речния бряг, който го взел за давещ се човек и веднага се обърнал за помощ към пожарната с...
1 година и 1 месец делят състезателката по скокове във вода Таня Каньото от най-щастливото събитие в живота й - сватбата със Стефано Паролин. Двамата...
Полижението в поречията на Дунав и Елба остава критично