Рияд и Дубай на ръба на войната. Какво следва
Саудитска Арабия отзова ключови бизнесмени и консула си в Абу Даби
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Саудитска Арабия отзова ключови бизнесмени и консула си в Абу Даби
Сред тях е бившият лидер на арменските сепаратисти
Сепаратистите спечелиха, но едновременно с това загубиха плебисцита за независимост. Това е парадоксалното обобщение на регионалните избори в испанска...
Боевете в Украйна на път да провалят примирието, тежкото въоръжение не се изтегля Ожесточен бой за ключовото селище Дебалцево е на път да провали при...
Обявяват всеобща мобилизация, украинците се бранят с жив щит от цивилни След 10 дни в самопровъзгласената Донецка народна република ще бъде обявена в...
Донецк. Сепаратистите борещи се срещу правителствените сили в източна Украйна планират "общa мобилизация", като се очаква хиляди да бъдат привикани, и...
Киев ще изпрати в Източна Украйна допълнителни военни подразделения, заяви президентът на страната Петро Порошенко. Според думите му действащите войск...
Донецк. Проруските сепаратисти на Донецката народна република (ДНР) взеха под контрол международното летище в град Донецк и околностите. Това обявиха...
Ако Москва признае изборите в самопровъзгласените Донецка и Луганска "народна република" в Източна Украйна, това може да доведе до нови санкции, преду...
Русия заяви, че ще признае резултатите от спорните избори в източната част на Украйна, които бунтовниците планират да проведат на 2 ноември. Русия въ...
Русия може да спечели битката срещу армията ни, но никога няма да спечели войната срещу обединения украински народ, каза Арсений Яценюк
Киев. Украйна подготвя изтегляне на артилерийските части от бунтовническата източна част на страната, съобщиха от армията. В събота двете страни в кон...
Минск. Правителството на Украйна и проруските бунтовници са постигнали съглашение за меморандум за мирния план за конфликта в Източна Украйна, предадо...
Президентът Порошенко изключи вариант за федерализация Украинският президент Петро Порошенко ще внесе следващата седмица в парламента проектозакон за...
Киев. Украинският президент Петро Порошенко обяви че ще гарантира повече автономия на проруските сепаратисти в източната част на страната, за да запа...
Кметът на Новоазовск Олег Сидоркин съобщи, че проруски сепаратисти са влезли в югоизточния украински град, предаде АП. Преди това Новоазовск беше обст...
Ню Йорк. Про-руските бунтовници в Украйна са виновни за широк спектър от нарушения на човешките права, включително убийства, отвличания и мъчения, и п...
Вашингтон. Американският президент Барак Обама разреши нападенията в Ирак, ако военизираните застрашават американски граждани. Ислямският Халифат, пре...
Киев. Министърът на отбраната на Украйна заяви, че офанзивата срещу бунтовниците в източната част на страната набира скорост. Валерий Хелетей заяви п...
Луганск. Около 15 цивилни станаха жертви на минометен обстрел на източния украински град Луганск, а близо 60 са ранени, съобщи пресслужбата на самопро...