Иран удари ключов алуминиев гигант в Абу Даби

Ирански ракетни и дронови атаки са причинили сериозни щети на ключов алуминиев производител в Абу Даби, съобщи компанията Emirates Global Aluminum. Ударът е засегнал съоръжението Al Taweelah, като има ранени служители. Компанията потвърди, че оценява мащаба на пораженията.

Emirates Global Aluminum, най-големият производител на алуминий в Близкия изток и вторият по големина доставчик за световните пазари, съобщи, че заводът е понесъл „значителни щети“ след атаката.

„Безопасността и сигурността на нашите служители е наш основен приоритет във всеки един момент“, заяви изпълнителният директор на компанията Абдулнасер бин Калбан. „Дълбоко сме натъжени и в момента оценяваме щетите по нашите съоръжения“, продължи той.

Компанията има ключова роля в световната индустрия, като осигурява около 4% от глобалното производство на алуминий и почти половината от продукцията в региона на Персийския залив.

Паралелно с инцидента Катар съобщи, че е прехванал няколко дрона, изстреляни от Иран - първият подобен случай, докладван от страната от повече от седмица.

Министерството на отбраната на Катар обяви, че системите за противовъздушна отбрана са реагирали успешно. В петък в страната са били задействани сирени за въздушна тревога, предупреждаващи населението за потенциална опасност.

