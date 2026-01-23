Тристранни преговори за Украйна започват днес в Абу Даби

Русия, Украйна и САЩ ще проведат днес в Абу Даби тристранна среща, посветена на въпросите на сигурността, съобщи Кремъл след продължителните разговори в Москва между Владимир Путин и американския пратеник Стив Уиткоф, предаде Франс прес. Това ще бъде първата подобна среща в този формат от началото на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

„Беше договорено, че днес в Абу Даби ще се състои първата среща на тристранна работна група, отговаряща за въпросите на сигурността“, заяви дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков. Руският екип, воден от генерал Игор Костюков, ще пристигне в Обединените арабски емирства в следващите часове.

От украинска страна в срещата ще участват секретарят на Съвета за сигурност Рустем Умеров, ръководителят на президентската канцелария Кирил Буданов, неговият заместник Сергей Кислица, както и началникът на генералния щаб на въоръжените сили Андрий Гнатов и представители на управляващата партия.

Юрий Ушаков подчерта, че срещата между Путин и Уиткоф в Москва, продължила 3,5 часа, е била „полезна във всяко едно отношение“ и е изиграла ключова роля за организирането на днешните разговори. По думите му американската страна е положила значителни усилия за подготовката и очаква срещата да отвори реални перспективи за напредък по всички въпроси, свързани с края на конфликта.

„Ние сме искрено заинтересовани от разрешаването на конфликта с политически и дипломатически средства“, заяви Ушаков, но добави, че докато не бъде постигнато споразумение, Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле. Паралелно с тристранната среща в Абу Даби ще се състои и отделен разговор между Уиткоф и руския пратеник по международните икономически въпроси Кирил Дмитриев.

По-рано Стив Уиткоф оцени като „значителен напредък“ разговорите си с украинските представители в Маями и заяви, че според него преговорите вече са сведени до „един основен въпрос“. В Давос украинският президент Володимир Зеленски коментира, че кратката му среща с Доналд Тръмп е била положителна, макар и трудна, и че е постигнато разбирателство за гаранции за сигурност от страна на САЩ.

В същото време Зеленски отправи остри критики към европейските партньори, заявявайки, че Европа изглежда разделена и без достатъчна политическа воля да влияе върху позициите на Доналд Тръмп и да действа решително спрямо Русия. По думите му, независимо от европейските обещания, „никакви гаранции за сигурност не могат да функционират без Съединените щати“, което допълнително подчертава ключовата роля на Вашингтон в днешните разговори в Абу Даби.

