Унгария се разтресе! Страшен скандал с резиденция на Орбан

Страшен скандал с лятна резиденция на премиера Виктор Орбан разтресе Унгария

Всичко тръгна от независимия депутат Акош Хадази публикува снимки на незавършения палат в Хатванпуста, който включва палмова градина и частен зоопарк.

Акош Хадази публикува снимки на имението на семейство Орбан в Хатванпуста, което според Гергей Гуляш, министърът, отговарящ за кабинета на министър-председателя, е просто „имение“, докато самият Орбан твърди, че това е фермата на баща му, която все още е в процес на строителство, съобщиха HVG и други унгарски медии, предаде БГНЕС.

Работниците говорят

Независимият депутат сподели и по-стари снимки на имението, направени преди 4 години. Той каза, че снимките са направени от „работник, който е бил нает там за кратко, но бързо е напуснал, защото „е бил отвратен““.

Според Хадази, строителните работници са подложени на строги правила: „телефоните им се конфискуват и се отправят заплахи, когато влизат в помещенията“.

„Е, ако това е ферма, тогава е много странна“, написа Хадази във Facebook.

Калдъръм с отопление

Според описанието му снимките показват, че „под настилката на парка е инсталиран нагревателен кабел, за да не се налага премиерът да почиства снега сам (настилката се превърна в най-скъпата възможна калдъръмена настилка).

Допълнителни снимки показват подземен коридор, облицован с тухли, който свързва сградите.

През уикенда Хадази дори организира обиколка на Хатванпуста. По време на първото такова посещение заинтересованите участници можеха да надникнат във внимателно оградената територия от стълбище.

Хиляди на обиколка

Няколко хиляди души се присъединиха към обиколката, всички нетърпеливи да видят с очите си дали независимият депутат е прав: дали това наистина е незавършена ферма, принадлежаща на бащата на Орбан, или по-скоро бароков замък за сина на Орбан – с библиотека, алея, параклис, палмова градина, соларна електроцентрала, фонтани, подземен гараж, езерце и частен зоопарк.

Унгарските журналисти сравниха атмосферата в имението с тази от момента, в който протестиращите за първи път нахлуха в селската къща на бившия украински президент Виктор Янукович през 2014 г., за да видят с очите си дали тоалетната му наистина е била от злато.

Разрушени паметници?

Строителите на Орбан са разрушили класически архитектурни паметници, за да построят на тяхно място селска резиденция.

Въпреки че членове на правителството и самият Виктор Орбан многократно са заявявали, че, противно на новините, имението Хатванпуста е просто фермата на бащата на министър-председателя, енергийни сертификати, получени от депутат, показват, че е бил поискан официален енергиен сертификат и за жилищна сграда.

Държавна проверка

Петер Магяр, лидер на опозиционната партия „Тиса“ и основен съперник на Орбан в предстоящите избори, вече обеща, че ако дойде на власт, Държавната сметна палата ще започне разследване на имуществото на всички бивши членове на правителството, длъжностни лица и техните близки роднини от последните 20 години. Той посочи, че разследването ще обхване и имението на Виктор Орбан в Хатванпуста.



