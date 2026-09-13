Киев горя след руска атака. Дрон порази и американски завод край столицата
Първоначалната информация за загинал беше опровергана, но 10 души са ранени, а нови експлозии разтърсиха украинската столица
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Първоначалната информация за загинал беше опровергана, но 10 души са ранени, а нови експлозии разтърсиха украинската столица
Над 120 огнеборци са мобилизирани за гасенето на пламъците
Ердоган обеща синьо гориво на България, а на Украйна - помощ за пътища и болници
Решението ще дoвeдe дo oтĸaз нa двeтe cтpaни дa изпoлзвaт дoлapa и eвpoтo пpи двycтpaннa тъpгoвия
Турският президент все още призовава за дипломатически път за разрешаване на кризата в Украйна
След преговорите двамата лидери са приели съвместно изявление
Президентите на Турция и Русия продължават срещата си в руския курорт Сочи
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При нова санкция с точки британецът пропуска един старт
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