Тръмп честити Деня на независимостта на Украйна. Зеленски показа писмото
Украинският лидер оприличи думите от Вашингтон на изстрелването на ракета-прехващач Patriot PAC-3
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Украинският лидер оприличи думите от Вашингтон на изстрелването на ракета-прехващач Patriot PAC-3
Страната все повече се възприема като сигурна, стабилна и устойчива сила в региона и надежден и доверен партньор в света
Научнофантастичната класика в жанра от 90-те години - "Денят на независимостта" наистина ще се завърне с продължение, но този път без участието на Уил...