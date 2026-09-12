Таван се оказа наркоцех! Хванаха метамфетамин и екстази в жилище
Полицията иззе прекурсори и готова дрога, 39-годишен мъж е задържан
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Полицията иззе прекурсори и готова дрога, 39-годишен мъж е задържан
Наркотиците са задържани. Образувано е досъдебно производство
Задържан е 39-годишен мъж от крумовградското село Колари
Водачът на товарния автомобил - турски гражданин, е задържан за 72 часа...
Благоевград. 12-годишно момче, пушило марихуана, е прието в МБАЛ-Благоевград, съобщи БГНЕС. Сигналът е подаден към 12.50 часа днес от ул. "Липа" в рай...
Хага. Европол съобщи, че е ликвидирал най-голямата тайна лаборатория за производството на наркотика екстази в Европа, съобщи ИТАР- ТАСС. Операцията е...