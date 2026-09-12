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Строят мавзолея за 138 часа

Строят мавзолея за 138 часа

Преди 25 години БСП реши да извади Георги Димитров от саркофага 25 февруари 1990 година. Националното радио предава репортаж от поредния протестен ми...

19 юли | 15:40
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