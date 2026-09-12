Нова находка пренарежда историята на скалния град Перперикон
Погребалният мемориал е изграден край главния античен път и се намира само на метри от прочутия Храм на Слънцето
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Погребалният мемориал е изграден край главния античен път и се намира само на метри от прочутия Храм на Слънцето
Предполага се, че саркофагът принадлежал на първия император на Китай
В близост до Южния парк
Царят неслучайно избрал мястото за мавзолея си
Поднесоха венци пред мавзолея на княза, основател на съвременната българска държава
Това място в Родопите впечатлява с история на 7000 години
Мавзолеят на първия римски император ще отвори врати в началото на 2021 година
25 съкровищници в София се включват в Нощта на музеите, навсякъде ще има маски, дезинфектанти и Ковид-коридори
Църквата: Ленин не принадлежи на Червения площад заради “червения терор” и репресиите
Художникът смята, че арт-обектът му е нужен заради значителните промени в САЩ
Произведението е част от програма на „Навън“ на Столичната община.
Акцията започва на 21 август 1999 г., командвана от тогавашния вицепремиер Е. Бакърджиев
Трампата се очаква през март догодина
Планират да изградят ограда около паметника и да ремонтират пътя до него Общината търси средства да спаси уникалния мавзолей Безценното археологичес...
Преди 25 години БСП реши да извади Георги Димитров от саркофага 25 февруари 1990 година. Националното радио предава репортаж от поредния протестен ми...
Продуцентите продължават преговорите с две световни звезди
Предполагат, че е на Петър I, учените разкопаха и водопровод с украса
Хасково. Мавзолей на римския легионер от тракийски произход Тит Флавий разкри екипът на д-р Веселка Кацарова, гл. асистент в Националния археологичес...
Благоевград. Взривяването на силозите в Благоевград напомни на разрушаването на Мавзолея в София. Планираната за днес операция по гърменето на 35-метр...
Каракас. Венецуелският президент Николас Мадуро, който е известен с отдадеността си към бившия лидер Уго Чавес, призна, че понякога спи в мавзолея, къ...