Всичко за Ниш

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Качват носии в нета

Качват носии в нета

Перник. Традиционни народни костюми от районите на Перник и Ниш се качват в интернет. С помощта на съвременна 3D лазерна сканираща технология се прави...

29 март | 20:05
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Перник и Ниш с 3D музеи

Перник и Ниш с 3D музеи

Перник. Историческите музеи в Перник и Ниш качват експонати от фондовете си на 3D. С проект, финансиран от европейски финансов инструмент за трансгран...

06 септември | 5:40
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