Рекорден наплив от българи в Сърбия за ЧНГ
Раздвоени са за еврото, но не и за меселбата
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Раздвоени са за еврото, но не и за меселбата
Каква е причината
Още през 2025 г. предприятието ще изнася изделия на стойност 240 милиона евро
Споделените шопинг турове до Сърбия за по 10 лв. на човек са хит в момента
Пилотът е поискал аварийно кацане
"Сега можем да преценим чии кебапчета са по-добри - българските или сръбските", каза държавният глава на Сърбия на български език
Пътят ще бъде открит официално в събота, 9 ноември, от президента Александър Вучич
В Ниш може да се пуши в кафаните като в соца, а празникът на 7 януари излиза по-евтино
Ще реновира античната си крепост и театъра, ще оборудва с нова апаратура болницата си заедно с Пирот, Враня и Ниш В сряда кметът на Монтана Златко Жи...
Предприятията на холдинга в Сърбия поддържат над 2500 км пътна мрежа Кметът Зоран Перишич: Компанията спечели много проекти и ги реализира безупречно...
Бившият син активист Едвин Сугарев става генерален консул на България в Ниш, научи "Стандарт". Назначението е било гласувано на последното заседание н...
Българин купи пивоварната в Ниш. Цената на предприятието, която е платена от сънародника ни, е 1,85 млн. евро. Името му се пази в тайна, а новината за...
Българин е купил завода за бира в Ниш- „Нишка пивара". Компанията е продадена на компания „Група капитални проекти", чийто собственик е българин, съо...
Ниш. Двама българи катастрофираха в Сърбия. Пътният инцидент е станала около 07 часа днес (българско време), на магистралата Ниш-Белград. Сънародници...
Перник. Традиционни народни костюми от районите на Перник и Ниш се качват в интернет. С помощта на съвременна 3D лазерна сканираща технология се прави...
Монтана. Седем туристически маршрута свързват Монтана и сръбския град Ниш. Те са създадени от екипи от двата града по проекта „Опознай непознатата час...
Перник. Граовски носии и накити ще станат част от експонатите в един от първите виртуални музеи. В 3D формат ще оживеят традиционни облекла и аксесоа...
С Монтана влизат в общ туристически маршрут, Европа плаща
Перник. Историческите музеи в Перник и Ниш качват експонати от фондовете си на 3D. С проект, финансиран от европейски финансов инструмент за трансгран...
Ниш. Сръбски журналисти са били заплашвани и изгонени от кметството в южния град Ниш. Екип на местната телевизия "Бел Ами" е записал видео, на което с...