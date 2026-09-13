Рекорден наплив от българи в Сърбия за ЧНГ
Раздвоени са за еврото, но не и за меселбата
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Раздвоени са за еврото, но не и за меселбата
Сред най-очакваните прояви са конкурсът за най- добър винопроизводител и коронясването на тазгодишния Цар Трифон, които се организират от местния Клу...
Думата на мъжа е закон, думата на жената е поправка на закона Разговор между войници:- Абе защо военните са толкова тъпи?- Е не знаеш ли, че когато Г...
Жена се дави на плажа и крещи: Потъвам! Помощ! Спасете ме! Не, не вие, онзи русият господин! Днес в горните класове имат избираем предмет. Тези, коит...
Ансамбъл „Веселие" от Симитли покори зрителите на XII Международен фолклорен фестивал „Tecza 2015" в полския град Елк. Заедно с нашите момичета и момч...
Монтана. За посрещането на 2014 събираме целия град на централния площад „Жеравица", съобщи кметът на Монтана Златко Живков. Празникът започва в 23,30...