Бунтове в Иран! Властите убиват протестиращи
Демонстрациите отслабват в Техеран, но обхващат нови региони
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Демонстрациите отслабват в Техеран, но обхващат нови региони
Митингаджии внасят искане в Столична община
Полицаи на всеки метър в центъра на София
Хасково. Полицаи събраха личните карти на преподаватели, хигиенисти и пазачи в помощното училище-интернат в Харманли, заради това, че не допускат вече...
София. Най-вероятно ще се стигне до гражданско неподчинение срещу кабинета на Пламен Орешарски, обяви президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев...
Лидерът на протеста край морето отказал среща на Лиляна Павлова
Натискат Атанасова да отмени забраната за димене на закрито