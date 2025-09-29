Нетаняху хвърли голяма новина! Знае нещо важно за Иран

Израел изостри риториката си към Иран, обявявайки, че знае

точните места, където се съхранява близо 400 килограма уран,

обогатен почти до нивото, нужно за ядрено оръжие. Премиерът Бенямин Нетаняху увери американската публика, че информацията вече е споделена с Вашингтон, на фона на възстановени санкции на ООН и отказ на Техеран да възобнови преговорите по ядрената си програма.

Израел сочи точния адрес на обогатения уран

„Ние със сигурност знаем къде се намира. Имаме доста добра представа за местонахождението му“, заяви Нетаняху в интервю за Фокс нюз. Той подчерта, че Израел е споделил данните със Съединените щати.

Според доклад на Международната агенция за атомна енергия от началото на лятото, преди избухването на войната между Израел и Иран, Техеран е притежавал над 400 килограма уран, обогатен до 60% – само на стъпка от необходимото за оръжие ниво от 90%. Остава неясно колко от този материал е останал след ударите на САЩ и Израел през юни.

Иран отрича, Израел намеква за действия

Техеран категорично отхвърля твърденията, че се стреми към разработване на ядрени оръжия. Нетаняху, въпреки че страната му се смята за притежаваща собствен таен ядрен арсенал, не отговори директно дали Израел планира да конфискува урана.

„Трябва да поддържаме дипломатически и икономически натиск върху Иран, за да стане ясно, че няма да толерираме възобновяването на усилията му да произвежда ядрени бомби“, подчерта той.

Санкции и отказ от нови преговори

Почти десет години след подписването на историческото ядрено споразумение с Иран, в неделя ООН възстанови първоначалните си санкции срещу страната заради изтичането на крайния срок по договора. Президентът Масуд Пезешкиан отхвърли идеята за нови преговори, заявявайки пред агенция ИРНА, че Техеран е готов за „логичен, справедлив и честен диалог, основан на ясни критерии“, но няма да участва в разговори, които биха донесли „нови проблеми и трудности“.

