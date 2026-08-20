При сафари в Кения: Милионер от "Форбс" загина с хеликоптер

Седем души, сред които известен американски предприемач, високопоставен телевизионен ръководител и шефът на разузнаването на Еквадор, загинаха при катастрофа с туристически хеликоптер по време на сафари в Кения. Няма оцелели. Трагедията е станала около 9:13 ч. местно време на 19 август край планината Ололокве в окръг Самбуру.

Хеликоптерът Eurocopter EC130 B4 е превозвал шестима пътници и пилот.

Сред загиналите е 42-годишният предприемач от Маями Роджър Дуарте, който през 2016 г. попада в престижната селекция на Forbes „30 Under 30“ в категорията „Храна и напитки“.

Дуарте започва бизнеса си през 2008 г., когато основава George Stone Crab, специализиран в търговията с флоридски каменни раци. По-късно заедно с шеф-готвача Сам Горенщайн създава My Ceviche, превърнал се в успешен ресторантьорски бизнес.

Остави деца сираци

42-годишният предприемач е бил женен и баща на две деца.

Сред жертвите е и Хосе Алберто Суарес, президент и генерален мениджър на няколко телевизионни станции на Telemundo във Флорида.

При катастрофата са загинали още директорът на Националния разузнавателен център на Еквадор Микеле Сенси-Контуги и съпругата му Стефани Холихан Васконес, както и американците Адам Мартин Хлавати и Хенри Пара.

Седмата жертва е пилотът Джош Аутрам.

Петима от загиналите са американски граждани, потвърдиха от Държавния департамент на САЩ.

Труднодостъпна местност

Хеликоптерът е бил управляван от Lady Lori Helicopters и е превозвал гости на луксозния туристически оператор &Beyond.

Машината се е разбила в пресечена и труднодостъпна местност. След катастрофата на мястото е избухнал пожар, което допълнително е затруднило достигането на спасителните екипи.

Кенийският Червен кръст се е включил в операцията, а местният сафари оператор Tropic Air Kenya е изпратил два свои хеликоптера в помощ на спасителните екипи.

Причината за катастрофата все още не е установена. Разследването се води от кенийския отдел за разследване на авиационни произшествия.