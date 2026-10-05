Нова следа в смъртта на Мазонакис, изненадващо откритие

Нова следа в смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис. Първоначалните токсикологични резултати от разследването показват наличието на пропофол – анестетик, който може да се окаже от съществено значение за установяване на обстоятелствата и причината за смъртта му, пише гръцкото издание To Vima.

Според репортера по криминални въпроси Василис Ламбропулос, изследванията се извършват в токсикологичната лаборатория на Университета в Солун, като се очаква резултатите да бъдат готови до края на седмицата.

Лабораторията е поискала нова проба за извършване на количествен анализ на откритите вещества, предаде "Труд".

Разследващите проучват и резултатите от хистологични изследвания, след като е била установена находка в сърцето на Мазонакис.

Целта е да се определи кога се е развил сърдечният проблем и дали той може да е свързан с процедурите, на които певецът се е подложил преди смъртта си, включително сесии по хидротерапия в критичния период преди 9 септември.

Тези данни излизат наяве, докато разследващите проверяват противоречиви твърдения относно това дали на Мазонакис е било прилагано успокоително средство (седация) преди смъртта му.

Обвиняемата по случая 56-годишна лекарка отрича да е прилагала седация. Въпреки това, според съобщенията, последващи изявления на служители в нейната клиника на улица „Карнеаду“ противоречат на нейната версия.

Медицинска сестра от клиниката е свидетелствала, че лекарката я е помолила да се свърже с анестезиолог и да попита дали съществува антидот за пропофол.

Анестезиологът, приел обаждането, е потвърдил разговора и е заявил, че е информирал сестрата, че за пропофол няма антидот.

Междувременно информация, получена след като властите са снели защитата на тайната на комуникациите, показва, че е било извършено търсене в интернет за антидот срещу пропофол.