Във Франция е страшно. 500 затворени училища, 5 000 в ареста

Близо 500 гимназии във Франция остават изцяло или частично затворени след сблъсъците между силите за борба с масовите размирици и протестиращите ученици през последните дни. Причината е, че в тях не са осигурени необходимите условия за безопасност, заяви френският министър на образованието Едуар Жефре, цитиран от Би Би Си.

По думите му от началото на ученическите протести в страната 24 учебни заведения са били подпалени или разграбени, а 78 служители на образователната система са били ранени.

Демонстрациите, които са срещу ниското качество на образованието и започнаха миналата седмица, бързо се разраснаха от Париж към редица други градове, сред които Монпелие, Нант и Марсилия. Гимназисти и граждани недоволстват от недостига на учители, препълнените класни стаи и лошото състояние на учебната база. Силите за сигурност използваха и сълзоворен газ срещу протестиращите.

В петък министърът на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че 735 от общо 3700 училища във Франция са били засегнати "по един или друг начин" от ескалацията на напрежението.

"Има активисти - най-вече от крайната левица, които са се инфилтрирали в ученическото движение, превзели са го от самите ученици и извършват прояви на крайно насилие", добави Едуар Жефре.

Само в петък са били арестувани 1747 души, по данни на вътрешния министър Лоран Нунес. От началото на протестното движение общият брой на задържаните надхвърля 5000 души, като около 85% от тях са непълнолетни, съобщава агенция Франс Прес.

Организаторите призоваха за продължаване на демонстрациите във вторник, отправяйки обвинения към правителството за липса на "конкретни мерки".

В неделя премиерът на Франция Себастиан Лекорню заяви, че кабинетът предприема допълнителни стъпки за "решаване на проблемите, пред които са изправени гимназистите и преподавателите".

По думите му това включва гарантиране на непрекъснатостта на учебните занятия, подобряване на материалната база, по-добра организация на учебния ден и осигуряване на по-голяма прозрачност в платформата за прием във френските университети. Лекорню допълни, че правителството ускорява разглеждането на законопроекта "заплащане от извършителя на вандализъм", за да се гарантира, че лицата, отговорни за щетите, ще поемат финансовите последствия за действията си.