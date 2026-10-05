Съюзник на Тръмп води след първия тур на изборите в Бразилия

Бразилия се отправя към решаващ президентски балотаж между действащия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва и сенатора Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро. При 99,8% преброени гласове Флавио Болсонаро получава малко над 56 млн. гласа срещу 53,7 млн. за Лула, съобщава Асошиейтед прес.

Никой от двамата не успя да премине необходимата граница за победа още на първия тур и решаващият вот ще бъде на 25 октомври. Залогът е управлението на най-голямата икономика в Латинска Америка и страна с население от около 214 млн. души.

Болсонаро влиза във втория тур с преднина

45-годишният Флавио Болсонаро излиза от първия тур с повече гласове от 80-годишния Лула, който се бори за четвърти непоследователен президентски мандат.

„Бразилия иска промяна“, заяви Болсонаро след обявяването на резултатите. Той представи представянето си като знак, че избирателите искат край на дългото политическо влияние на Партията на трудещите се на Лула.

Флавио Болсонаро е политически съюзник на американския президент Доналд Тръмп и по време на кампанията настояваше Бразилия да постигне по-добри споразумения с Вашингтон. Сред темите му са твърдата политика срещу престъпните групировки и икономическото сътрудничество със САЩ, включително при редките минерали.

Лула призна: Очаквах победа още на първия тур

За действащия президент резултатът се оказа по-труден от очакваното. Лула заяви, че е смятал за възможна победа още на първия тур, но обяви, че започва нова кампания за балотажа.

„Утре започваме нова кампания“, каза той и даде знак, че няма намерение да променя бойния си тон преди решаващото гласуване.

Лула ще разчита силно на социалните политики, с които остава популярен сред значителна част от бразилците. В същото време Асошиейтед прес отбелязва, че третият му мандат е бил белязан от спад в общественото одобрение, проблемите с цената на живота и политически скандали.

Милиони гласове остават свободни

Следващите три седмици ще бъдат решаващи, защото и двамата кандидати трябва да убедят избирателите, които на първия тур предпочетоха други претенденти.

Писателят Аугусто Кури, който завърши трети с около 3,4 млн. гласа, заяви, че няма да подкрепи нито един от двамата на балотажа. Роналдо Каядо и Ренан Сантос, които заедно получиха приблизително 5,3 млн. гласа, също по-рано посочиха, че няма да застанат зад Лула или Болсонаро.

Така близо 9 млн. гласа от трима от останалите кандидати се превръщат в един от ключовите резерви за втория тур. Освен тях решаващо значение може да има и активността на хората, които не са гласували.

Две много различни посоки за Бразилия

Вторият тур противопоставя две различни политически визии. Лула защитава социалните програми и по-независима външна политика, при която Бразилия поддържа дистанция от Вашингтон и развива отношенията си с Китай.

Флавио Болсонаро се стреми към по-тесни връзки със САЩ и администрацията на Тръмп, поставя силен акцент върху сигурността и се представя като продължител на консервативното политическо наследство на баща си.

И двамата обаче влизат във втория тур с високи нива на неодобрение сред част от обществото. Според цитираните от Асошиейтед прес социологически данни приблизително половината бразилци не одобряват семейство Болсонаро, а сходен дял има отрицателно отношение към Партията на трудещите се.

25 октомври ще реши посоката

Балотажът ще бъде и повторение в нова форма на политическата конфронтация отпреди четири години. През 2022 г. Лула победи тогавашния президент Жаир Болсонаро с около 2,1 млн. гласа разлика.

Сега срещу него стои синът му Флавио, който тръгва към втория тур с преднина от над 2 млн. гласа. Това не гарантира крайния резултат, но превръща оставащите три седмици в изключително важна битка за центристките и колебаещите се избиратели.

Гласуването на 25 октомври ще определи не само следващия президент, но и курса на Бразилия по ключови теми - икономика, обществена сигурност, социална политика и отношенията със САЩ и Китай.