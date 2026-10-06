Съюзник на Тръмп води след първия тур на изборите в Бразилия
Синът на бившия президент обяви, че страната иска промяна, а Лула призна, че резултатът е бил неочакван
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Синът на бившия президент обяви, че страната иска промяна, а Лула призна, че резултатът е бил неочакван
Лула получи 50,8% от гласовете срещу 49,2% за Болсонаро
Президентът на Бразилия Дилма Русеф планира да назначи за министър предшественика си Луис Инасио Лула да Силва, съобщи в. "Гардиън". Според публикации...