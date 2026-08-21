"Маша и мечока" падна жертва на войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски подписа четири указа за нови санкции, като сред засегнатите се оказаха и създателите на популярното руско анимационно сериалче „Маша и мечока“. Ограничителните мерки обхващат петима руски граждани и четири организации, участвали в създаването и разпространението на поредицата. Сред тях е и студиото Animaccord, съобщава украинското издание „Фокус“. Киев твърди, че проектът не е просто детско забавление, а разпространява проруски послания и носи приходи, част от които чрез данъци постъпват в руския бюджет.

Под санкции попаднаха хората зад филмчето

Мерките засягат основателя и изпълнителния директор на студиото, както и сценаристи, режисьори, продуценти, съавтори и носители на авторски права върху „Маша и мечока“. Украинските власти посочват като мотив икономическата връзка на компаниите с Русия.

Според Киев приходите от дейността на студиото водят до плащания към руския бюджет, който финансира и военните действия срещу Украйна. Именно тази връзка е посочена като едно от основанията за включването на компаниите и лицата в санкционните списъци.

Киев вижда пропаганда зад детското съдържание

Съветът за национална сигурност и отбрана на Украйна отива и по-далеч, като определя „Маша и мечока“ като носител на проруски наративи, представени под формата на детско съдържание. Според украинските власти именно огромната международна популярност на филмчето прави подобно влияние особено чувствително.

„Трябва да реагираме конкретно на руската пропаганда, особено когато е насочена към деца и се разпространява чрез големи международни платформи“, заяви президентският комисар по санкционната политика Владислав Власюк.

Популярността се превърна в част от проблема

„Маша и мечока“ е сред най-разпознаваемите руски анимационни продукции извън страната и от години се разпространява на множество езици и международни онлайн платформи. Именно мащабът на аудиторията е един от аргументите на украинските власти да разглеждат поредицата не само като развлекателен продукт, а и като потенциален инструмент за влияние.

Новите санкции са част от по-широките мерки на Киев срещу руски физически лица, компании и медийни или културни проекти, които украинските власти свързват с подкрепа за войната или с разпространение на руски държавни послания.