Анализатор: Радев не е обърнал гръб на Украйна, България държи същия курс
Милен Керемедчиев заяви, че думите на премиера са разчетени повърхностно, а страната ни продължава подкрепата си за Киев
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Милен Керемедчиев заяви, че думите на премиера са разчетени повърхностно, а страната ни продължава подкрепата си за Киев
Според Милен Керемедчиев Иран все още има ракети със далечен обсег, но възможностите му постепенно се изчерпват
„Ислямизирани и радикализирани мюсюлмани“ могат да бъдат активирани за терористични действия от ирански проксита
Няма възможност за дипломатически разговори между двете държави
Според него за щата Калифорния може да се установи вечерен час или извънредно положение
Говори Милен Керемедчиев
Има шансове за бежански поток, но той ще е обратно към Сирия
Основният проблем на европейските страни е репатрирането на тези мигранти, които не са получили разрешение на пребиваващи
Сега го няма и „Хизбула“ е обезкървена, но в нея има 200 000 последователи
В Словакия този вид конфронтация достигна до своя апогей, каза Милен Керемедчиев
Милен Керемедчиев с прогноза за пътя на Скопие след изборите
Според него терористичният акт ще отклони фокуса около войната в Украйна
Говори Милен Керемедчиев
Според него в момента "Хамас" е в по-изгодна позиция в конфликта
Руската армия възстановява позиции, които бе загубила преди няколко месеца
Говори Милен Керемедчиев
Задава се рецесия, основното притеснение е мигрантската криза, казва външнополитическият анализатор Милен Керемедчиев, бивш зам.-министър на външните...
Според Милен Керемедчиев "определено трябва да се притесняваме за изборите в Европа"
Нидерландия вече поддава, но по-сериозен е проблемът с Австрия
Примирието е само временна глътка въздух, смята Милен Керемедчиев