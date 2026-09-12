Безплатна квартира на гръцки остров, ако почиствате тоалетните на 3000 котки
В Япония предлагат стая за 50 пенита, ако ви гледат как спите цяла нощ онлайн
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В Япония предлагат стая за 50 пенита, ако ви гледат как спите цяла нощ онлайн
Cтyдeнти paзĸaзвaт, че ocнoвнaтa пpичинa зa избopa им e нeжeлaниeтo дa дeлят cтaя c нeпoзнaт
Кой поддържа новия му дом
Местата за паркиране са малко, ако изкараш колата, после няма къде да я оставиш
Мъж е с обвинителен акт
По-рано се твърдеше, че моделката е била изгонина от квартирата си
Първият български риалити сериал за живота в големия град, "София - ден и нощ", тръгва скоро по Нова. "Това е напълно нов жанр у нас. Показваме девет...
Сандански. Бум на наемане на квартири в курорта Сандански от гръцки пенсионери от началото на този месец отчитат брокери в агенции за недвижими имоти....
Свиленград. Истински бум в цената на наемите отбелязват в Свиленградско заради бежанците. Заради нарасналото търсене на квартири местните хора вдигнах...
София. Служители на СДВР ежедневно провеждат операции, свързани с контрола на пребиваването на чужденци в София, съобщиха от пресцентъра на ведомствот...
Алжирският касапин е напуснал страната, предполагат униформени
До месец ще е готов планът за усвояване на 100-те млн. евро от Брюксел